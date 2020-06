Symbole der Schande: Umstrittene Denkmäler werden "entsorgt"

London, Washington – Vier Tage war die Statue mit dem Ebenbild des Sklavenhändlers Edward Colston untergetaucht – im Hafen der westenglischen Großstadt Bristol. Anti-Rassismus-Demonstranten hatten das Standbild am Sonntag vom Sockel geholt und in den Fluss Avon geworfen. Gestern wurde das Ungetüm wieder aus dem Wasser gehievt – damit der Hafen betriebsbereit bleibt, so die offizielle Diktion.

Der gegossene Colston befindet sich nun an einem geheimen Ort. Sein finaler Schauplatz wird ein Museum sein, die Statue wird in den richtigen Kontext gerückt. Denn neben Colston, auf dessen Schiffen im 17. Jahrhundert Zehntausende Afrikaner als Sklaven nach Amerika verschleppt wurden, werden Plakate der jüngsten „Black lives matter“-Demos museal ausgestellt. Anti-Rassismus-Proteste haben nach der brutalen Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch die Polizei in Minneapolis, von den USA ausgehend, die ganze Welt erfasst.

Bristol ist kein monumentaler Einzelfall. Im Zuge der Proteste ging es einer Reihe umstrittener historischer Denkmäler an den Kragen.

„Entschuldigung“ steht auf diesem Abbild von Belgier-König und Kolonialist Leopold II. in Brüssel. © AFP

In Londons Osten wurde eine Statue zu Ehren des schottischen Sklavenhalters Robert Milligan (1746–1809) von den Behörden vorsorglich gleich selbst abgebaut. Und in mehreren belgischen Städten sitzen die bronzenen Reiter-Abbilder von König Leopold II., dem Regenten der Jahre 1865 bis 1909, nicht mehr fest im Sattel. Im ganzen Land wurden Leopold-II.-Denkmäler mit Parolen wider den Rassismus besprayt und in blutrote Farbe getaucht. Denn Blut klebt sprichwörtlich an den Händen des Königs. Er war ein grausamer Kolonialherr im Kongo, verantwortlich für den Tod von Millionen afrikanischer Zwangsarbeiter.

Doch zurück in die USA. Auch in den Staaten wimmelt es vor rassistischen Symbolen und Denkmälern. Diese ehren oft führende Figuren der so genannten Konföderierten, der Südstaatler, die im Bürgerkrieg (1861–65) gegen die Nordstaaten für den Fortbestand der Sklaverei gekämpft haben. Elf solcher Denkmäler stehen allein im Kapitol in Washington, darunter das Ebenbild von Südstaaten-General Robert E. Lee.

Demokratin Nancy Pelosi, Chefin des Repräsentantenhauses und Gegenspielerin von Präsident Trump, will die symbolträchtigen Denkmäler, die „dem Hass huldigen“, aus den politischen Hallen entfernen lassen.