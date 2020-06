Fall Maddie: Belgien nimmt alte Mordermittlung wieder auf

Der deutsche Verdächtige im Fall Maddie ist nun auch in einem alten Mordfall in Belgien in Verdacht geraten. Die belgischen Behörden haben nach den neuen Entwicklungen im Fall Maddie die Ermittlungen zum Mord an der deutschen Jugendlichen Carola Titze wieder aufgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Brügge am Donnerstag sagte.