Tödlicher Messerangriff in slowakischer Schule

Ein mit einem Messer bewaffneter junger Mann hat in einer slowakischen Schule einen Lehrer getötet und vier weitere Menschen verletzt. Wie Polizeipräsident Milan Lucansky mitteilte, wurde der Angreifer nach der Tat am Donnerstag von Polizisten erschossen. Sein Motiv war zunächst unklar.

Nach Lucanskys Angaben auf der offiziellen Facebook-Seite der slowakischen Polizei war der Täter ein 22-jähriger ehemaliger Schüler der aus Volksschule und Gymnasium bestehenden Gemeinschaftsschule in der Kleinstadt Vrutky nahe der tschechischen Grenze. Der aus der Nachbarstadt Martin stammende Täter war nach Polizeiinformationen am Vormittag in das Schulgebäude eingedrungen und hatte zunächst Teile der Einrichtung beschädigt.