Silounfall in OÖ: Mann bis zum Kinn im Getreide versunken

In Oberösterreich ist am Donnerstag ein 24-Jähriger in einem Getreidesilo bis zum Kinn in der eingelagerten Gerste versunken. Die Feuerwehr konnte den Mann unversehrt retten. Zu dem Unfall war es kurz vor 13.00 Uhr beim Entleeren des Silos auf einem landwirtschaftlichen Anwesen eines 61-jährigen Bauern im Bezirk Grieskirchen gekommen, sagte eine Sprecher der Polizei zur APA.