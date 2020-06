52 Tote nach Bootsunglück vor tunesischer Küste geborgen

Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots vor der Küste Tunesiens ist die Zahl der Toten auf 52 gestiegen. Wie ein Sprecher der tunesischen Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte, wurden 17 weitere Leichen gefunden. Die Menschen hatten versucht, Italien zu erreichen. Bereits in den vergangenen Tagen waren zahlreiche Tote gefunden worden.

Unter den Opfern waren den Angaben zufolge mindestens 24 Frauen und zwei Kinder im Alter von etwa drei Jahren. Lokale Fischer hatten am Dienstag die Behörden nahe der nordafrikanischen Stadt Sfax alarmiert.

An Bord des Boots sollen sich nach Angaben von Migranten insgesamt 53 Menschen befunden haben. Es war demnach in der Nacht auf vergangenen Freitag von der tunesischen Küste aus in Richtung Italien aufgebrochen.