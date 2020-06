Tödlicher Kletterunfall in Oberösterreich

Zu einem tödlichen Kletterunfall ist es am Donnerstag in Oberösterreich gekommen. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden stürzte gegen 13:20 in Kaisigen in der Gemeinde Steinbach am Attersee ab. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben hatte der Mann, der mit einem 56-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck unterwegs war, bei seiner Selbstsicherung den Schraubkarabiner nicht zugeschraubt.