Anti-Rassismus - Trump will stärkere Polizei

Nach wochenlangen Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität hat sich US-Präsident Donald Trump für stärkere Polizeikräfte ausgesprochen. Zugleich stellte er Donnerstag bei einer Veranstaltung in einer Kirche in Dallas in Aussicht, dass seine Regierung mehr in die Ausbildung von Beamten investieren werde. Man komme nicht voran, indem man Millionen Amerikaner als Rassisten bezeichne.