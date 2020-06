Gerhard Ruiss erhält H. C. Artmann-Preis

Mit Artmann (1921-2000) verbindet den 69-jährigen in Wien lebenden Niederösterreicher viel, wie er gegenüber der APA schildert: „Ich bin mehr oder weniger mit der ‚schwoazzn dintn‘ und den Villon-Nachdichtungen von H. C. Artmann aufgewachsen. In den 1960er-Jahren waren die Wiener Bezirke noch streng voneinander abgegrenzte eigene Welten, in Artmann waren sich aber alle einig“, so Ruiss.