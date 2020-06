Innsbruck – Dass sich Gebietskörperschaften wie das Land Tirol auch Ratschläge von außen holen, ist an sich nicht ungewöhnlich. Denn die Landesverwaltung kann nicht immer alle Fragestellungen im Vorfeld von Entscheidungen aufbereiten, außerdem ist der externe Blick oft notwendig. Dafür gibt es jedoch wie in der Tiroler Landesverwaltung einen detaillierten Leitfaden, was die Vorgangsweise, Vergabe und die Kontrolle von externen Beratungsdienstleistungen betrifft. Und ob sie überhaupt notwendig sind.