Neuseeländische Stadt entfernt Statue von Kolonialsoldaten

Die neuseeländische Stadt Hamilton hat vor dem Hintergrund der weltweiten Anti-Rassismus-Proteste die Statue ihres Namensgebers aus der Kolonialzeit entfernt. Ein Kran hob die Bronzeskulptur des britischen Militärkommandanten John Fane Charles Hamilton am Freitag vom Stadtplatz, nachdem Maori-Vertreter darum gebeten hatten.

Der Stadtrat von Hamilton hatte die Statue als ein „Symbol für kulturelle Zwietracht und Unterdrückung“ bezeichnet. Eine kleine Gruppe von jubelnden Zuschauern schaute bei der Entfernung des Denkmals zu. Teilnehmer der Anti-Rassismus-Proteste hatten zuvor damit gedroht, die Statue am Wochenende zu stürzen.

„Wir können nicht ignorieren, was überall auf der Welt geschieht, und das sollten wir auch nicht“, sagte Bürgermeisterin Paula Southgate. In einer Zeit, in der versucht werde, Toleranz und Verständnis aufzubauen, helfe die Statue nicht, „diese Kluft zu überbrücken“.