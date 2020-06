Autoland-Geschäftsführung ab sofort im Doppel

An Ideen und Energien mangelt es dem Duo ganz offensichtlich nicht: Eben erst wurde das Hauptgebäude Peugeot-adäquat „gebrandet“, also mit einem entsprechenden Blau versehen. „Wir wollen als der Peugeot-Händler im Ballungsgebiet Innsbruck wahrgenommen werden“, begründet Stecher das Facelift des Standortes. Das zweite Gebäude erhält ebenfalls eine Modifikation – es dient in erster Linie als Schauraum für die beiden Händlermarken SsangYong und Subaru. Noch in dieser Woche sollen die beiden Elektroladesäulen mit vier Anschlussmöglichkeiten am Gelände in Betrieb gehen. Und Bacher verweist auf eine neue Marketingmaßnahme, nämlich das Autoland Autokino – in Zusammenarbeit mit der Olympiaworld darf sich der Händler als exklusiver Mobilitätspartner sehen, der vor Ort seine Produkte (zunächst einmal fokussiert auf Subaru) präsentieren kann. (hösch)