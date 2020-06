Weniger Platz in Tirols Bädern: Reservieren heißt zahlen

Innsbruck –Zahlreiche Besitzer von Freizeittickets haben sich empört an die TT gewandt. Sie sehen nicht ein, warum sie an schönen Tagen für die Reservierung im Tivoli zahlen müssen. Das Problem ist bekannt: Durch die Covid-19-Regeln kann das größte Schwimmbad Westösterreichs heuer statt 8000 Gäste nur 3000 Besucher einlassen.

Ulrich Mayerhofer, Obmann der Tiroler Bäder in der Wirtschaftskammer Tirol, kennt die Beschwerden. „Fakt ist, dass man nicht immer eine Platzkarte braucht, sondern nur, wenn es voll wird, das ist an höchstens 10 bis 15 Tagen der Fall.“ Da biete das Reservierungssystem eine zusätzliche Leistung, die von allen, auch von Jahreskartenbesitzern, zu begleichen sei. So sollen Schlangenbildungen verhindert werden. Laut Homepage kann die Reservierung drei Tage im Voraus erfolgen, Platzkarten sind nur am bestellten Tag ab 12 Uhr gültig. Die Kosten variieren nach Tarif, so Mayerhofer.