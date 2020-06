Mazda MX-5 RF: Für Ästheten und Automobil-Puristen

Igls – Der MX-5 hat Kultstatus. Der Roadster aus Fernost bleibt sich als einer der Letzten seiner Gattung treu, Mazda schafft es in stimmigen Modell-Updates immer wieder, Neuerungen ohne Abstriche bei der sehr gefälligen Formensprache einzubauen. So auch der jüngste Abkömmling, im TT-Test als G184 RF Edition 100, der Jubiläumsreihe zum hundertsten Geburtstag von Mazda.

Konzeptionell sind das also Targa-Anleihen, doch sonstige Parallelen zu Porsches Klassik-911er gibt es naturgemäß wenige. Bei Mazda nennt sich die Variante mit Metall-Faltdach RF, „Retractable Fastback“. Hinter dieser Abkürzung, welche die Modellbezeichnung ziert, versteckt sich eben dieses „einziehbare Fließheck“ – mit Sicherheit eine Herausforderung für die Ingenieure von Mazda, denn Platz ist Mangelware im kultigen Roadster. Das muss auch so sein, passt es doch perfekt zum sehr direkten und authentischen Fahrerlebnis.

Wer sich in körperlicher Bestform in die Sportsitze geturnt hat und nun gefühlt wenige Zentimeter über dem Boden von unverschämt attraktivem dunkelroten Nappa-Leder umschmeichelt voll ins Cockpit des MX-5 eintaucht, der wartet sicher schon begierig darauf, den Roadster zum Leben zu erwecken.

Beim schicken roten Nappa-Leder lohnt sich der Blick in den kompakten Innenraum des Mazda MX-5 RF gleich doppelt.

Wer MX-5 kennt und liebt, der weiß: Hier wird aus dem Handgelenk geschaltet. Knackiges Fahrwerk, extrem kurze Schaltwege und für so einen Winzling, der noch dazu stilecht als Hecktriebler daherkommt, wahrlich unerwartete Bodenhaftung – all das macht die Begeisterung aus.

Für Hünen (alles ab 1,90 in dem Fall) gibt’s freilich optimalere Fortbewegungsmittel. Vor allem bei wechselhaftem Frühsommerwetter, wenn das Hardtop oft geschlossen bleiben muss. Da empfiehlt es sich dann schon, den Ein- und Ausstieg gezielt und nicht allzu schwungvoll zu erledigen, damit die Frisur auch danach noch sitzt. Wenn dann jedoch während der Fahrt das Verdeck geöffnet wird, kommt es im Gegensatz dazu zu erstaunlich geringen Luftverwirbelungen, hier haben die Konstrukteure ganze Arbeit geleistet. Der Fahrtwind wird offenbar in ruhigen Bahnen über die schnittige Karosserie gelenkt und kaum in den Fahrgastraum gelassen.