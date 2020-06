Kalifornier gab Obdachlosen vergiftetes Essen und filmte sie

Ein Mann in Kalifornien soll mindestens acht Obdachlosen vergiftetes Essen gegeben und dann ihr Leiden gefilmt haben. Gegen den 38-Jährigen sei nun Anklage erhoben worden, teilte die Bezirksstaatsanwaltschaft von Orange County am Donnerstag (Ortszeit) mit. Mehrere Opfer mussten nach der Tat in Krankenhäusern behandelt werden, hieß es weiter.