Reinhard Kaiser-Mühlecker erhält Anton-Wildgans-Preis

Reinhard Kaiser-Mühlecker (37) erhält heuer den mit 15.000 Euro dotierten „Literaturpreis der Österreichischen Industrie – Anton Wildgans“. Die Auszeichnung wird am 9. Dezember vom Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer, im Wiener Haus der Industrie überreicht.

„Die Romane und Erzählungen von Reinhard Kaiser-Mühlecker führen in Regionen, in denen vieles stillsteht, weil der Anschluss an die jüngsten Modernisierungsprozesse längst verloren gegangen ist; und sie nehmen Figuren ins Visier, die gewöhnlich als Verlierer oder Entwurzelte angesehen werden. Aber aufs Korn nehmen sie die gängigen Wahrnehmungen, indem sie scheinbar stichhaltige Vereinbarungen mit äußerst verdichteten Erkundungen konfrontieren, die um den Zusammenhang von Geschichte und Mentalität oder Landschaft und Mentalität kreisen, ohne auf eine Pointe abzuzielen“, begründete die Jury (Marianne Gruber, Johann Holzner und Barbara Neuwirth) ihre Wahl.