Geändertes Rollenverhalten: „Bitte mehr über Väter reden“

Innsbruck –Während der Corona-Krise wurde viel über Mütter und deren Leistung in der familiären Sorgearbeit geredet, Väter waren im Abseits: „Es passt, die Leistungen der Mütter zu würdigen. Realität ist aber auch, dass sich viele Väter aktiv am Familienleben beteiligt und mit ihren Kindern gemacht haben“, sagt Familienbund-Präsident Bernhard Baier. Er ist einer der vielen Fürsprecher, wenn es darum geht, die Rolle der Väter mehr in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Man müsse heutzutage wohl nicht mehr über die prägende Bedeutsamkeit von Vätern für die Entwicklung der Kinder reden, dazu gebe es genügend Studien, meint er. Noch viel müsse man aber über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Familien reden, sagt er. Vater zu sein bedeute auch, Vorbild und Rollenmodell zu sein.