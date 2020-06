Forscher benannte neue Spinnengattung nach Greta Thunberg

Ein Forscher hat eine neue Spinnengattung nach Greta Thunberg benannt. Unter dem Namen Thunberga werden nun fünf Arten der auf Madagaskar beheimateten Riesenkrabbenspinnen zusammengefasst, wie das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahr wurde bereits in London ein Käfer aus Nairobi auf den Namen „Nelloptodes gretae“ getauft.