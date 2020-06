Kein Zuschuss für Alpenbad St. Ulrich: Ärger über „Bettelbrief“

St. Ulrich a. P. – Ein Brief von Bürgermeisterin Brigitte Lackner sorgte für Verwunderung im Pillerseetal: Für das Alpenbad in St. Ulrich würden Einnahmen wegfallen und durch Hygienevorschriften und ein Reservierungssystem die Personalkosten höher ausfallen, schrieb sie in dem Brief an vier Gemeinden und den TVB PillerseeTal, in dem sie mehr oder weniger um einen finanziellen Zuschuss bat.

Mit der Absage des TVB wollte sich die Bürgermeisterin aber nicht zufriedengeben und schickte erneut einen Brief, den Armin Kuen, Geschäftsführer des TVB PillerseeTal, als „bodenlose Frechheit“ bezeichnet. „Nur sieben Prozent unserer Gäste nützen das Alpenbad. Deshalb wurde in der Vereinbarung 2014, welche die Bürgermeisterin auch unterschrieben hat, ganz klar festgelegt, dass das Alpenbad touristisch nicht mehr tragbar ist und von uns 2019 das letzte Mal unterstützt wird“, sagt Kuen. Laut Kuen stand in dem Brief unter anderem, dass der Gemeinderat so manche Entscheidung des TVB mit seinen supertollen Hotelanlagen in Fieberbrunn nicht nachvollziehen könne und der Geschäftsführer nie dem Gemeinderat berichten würde. Mehr Details wollte Kuen nicht nennen: „Allerdings habe ich allen Gemeinderäten zurückgeschrieben und einige haben sich bei mir entschuldigt. Sie hätten von all dem nichts gewusst.“ Kuen wollte bereits mehrmals im Gemeinderat berichten, der Termin sei von der Bürgermeisterin aber immer abgesagt worden. Auch das hätten die Gemeinderäte nicht gewusst.