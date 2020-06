Neue Prioritäten: Corona-Krise ließ viele Österreicher umdenken

Wien – „Ausgelöst durch die Corona-Krise, zeichnet sich ein Wandel im Privatleben, in der Gesundheitsvorsorge, im Beruf, in der Ausbildung und natürlich auch beim Konsum ab.“ So fasst die Gallup-Geschäftsführerin Andrea Fronaschütz eine aktuelle Umfrage ihres Forschungsinstituts zusammen.

In Zahlen bedeutet das: Über 70 Prozent der Österreicher benennen laut Umfrage Arbeitslosigkeit und Gesundheit als die Themen, die in der Krise am stärksten an Bedeutung gewonnen haben. Mehr als 50 Prozent sehen Regionalität im Aufwind – und sie würden dies auch in ihrem Einkaufsverhalten umsetzen. „Fast ebenso viele stellen sich die Frage nach leistbarem Wohnen und machen sich Sorgen wegen ausufernder Staatsschulden. Die Digitalisierung erkennen quer durch die Generationen fast 40 Prozent der Österreicher als bestimmenden Trend unserer Gesellschaft“, sagt Fronaschütz.