11.000 an Tirols Grenzen abgewiesen, Kritik an Gesetzesflut

„Corona hat uns alle überrascht. Die eigentlichen Aufgaben der Polizei sind in den Hintergrund getreten“, so Kohler. Der Verkehr nahm stark ab, ebenso die illegale Migration. Auch die Kriminellen waren während der Ausgangsbeschränkungen „im Home-Office“. Dennoch wurde die Krise für die Exekutive zur Belastungsprobe: „37 Polizisten wurden infiziert, wir mussten vier Dienststellen schließen.“ Den exponentiellen Anstieg in den Reihen der Beamten habe man aber im letzten Moment verhindern können. „Bei einer weiteren Zunahme wären wir bald ans personelle Limit gestoßen“, so Kohler weiter. Aber durch die Aufteilung der Beamten in Dienstgruppen und die Absonderung von 250 Verdachtsfällen konnten die Infektionsketten unterbrochen werden.