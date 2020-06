Mayrhofen will Sommersaison bis November verlängern

Mayrhofen – In Tourismushochburgen wie Mayrhofen ist die Wirtschaft ganz besonders von den Gästen abhängig. Ob Baugewerbe, Handwerk, Handel oder Landwirtschaft – in allen Branchen hofft man hier daher, dass der Wirtschaftsmotor Beherbergung jetzt schnell wieder in Gang kommt, sagt Mayrhofens TVB-Obmann Andreas Hundsbichler. „Viele Unterkunftgeber sperren am 27. Juni auf“, informiert er. In seinem eigenen Hotel ist es erst am 3. Juli so weit. „Unser Haus war im Juni ausgebucht, aber dann kam die Stornowelle wegen Covid“, erklärt er.