Völs freut sich über ein Schmuckkastl

Völs – Die große Eröffnungsfeier musste pandemiebedingt in den Herbst verschoben werden, der Freude tut das jedoch kaum einen Abbruch: Rechtzeitig zum 60-jährigen Bestehen des Völser SV wurde das neue, immerhin rund 2,9 Mio. Euro schwere Sportplatzgebäude in Völs fertig gestellt.

Der Bestand, vom Sportverein in den 60er-Jahren am westlichen Ortsrand errichtet und in den 70er-Jahren zur neuen Sportanlage übersiedelt, entsprach längst nicht mehr den technischen Standards. Also fiel die Entscheidung für Abbruch und Neubau – die der Gemeinderat letztlich einstimmig traf.