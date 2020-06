Kultursommer soll Telfer Ortskern weiter beleben

Telfs – „Kultur – Kino – Zentrum“: Unter diesem Motto gehen in Telfs heuer zwischen 3. Juli und 29. August nicht weniger als 25 Veranstaltungen im Rathaussaal und dem Ortszentrum in Szene. Dabei musste das Team um Christian Santer, Leiter der Sport- und Veranstaltungszentren Telfs, aufgrund der Corona-Krise gleich mehrfach große Flexibilität beweisen und rasch umdisponieren.

Eigentlich hatte man als kreative neue Lösung in kurzer Zeit bereits ein eigenes Autokino-Format mit 25 Abenden in der Kuppelarena des Sportzentrums konzipiert – wobei neben Kino auch Konzerte, Kabarett und eine Krimilesung geplant waren.

Ab 11. Juli kehrt zudem der Telfer Monatsmarkt in einer „Lightversion“ (ca. 30 statt wie üblich 40 bis 50 Verkaufsstände) zurück. Insgesamt erhofft sich die Marktgemeinde so auch erhöhte Frequenz im Ortszentrum (das neu gestaltet wird) sowie am Wallnöfer-Platz. Dort verzichtet die Gemeinde heuer auf den Aufbau des sommerlichen Zeltdachs, dafür hat man den vier Wirten am Platz Pflanzen- und Blumentröge sowie neue Großsonnenschirme für ein gemütliches „Sommergartl“ zur Verfügung gestellt.