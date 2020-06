Kleinunternehmer bieten 50 Jobs in Tirol an

In Tirol sind das vor allem Klein- und Mittelbetriebe, die nun über 50 Arbeitsplätze von Lienz bis Landeck anbieten, von vielen Lehrlingsberufen bis zu Top-Fach­kräften. „Es freut mich, dass wir Arbeitssuchenden mit Stellen in Tirol weiterhelfen können. Das ist ein Mehrwert und eine Möglichkeit, die Arbeitslosenzahlen bei uns regional und lokal zu reduzieren“, sagt Enrico Maggi, Leiter der BNI-Region Tirol.

In Tirol gibt es 270 Unternehmer, die auf das BNI-Netzwerk setzen und sich wöchentlich über Online-Meetings treffen. „In jeder Krise steckt ein­e Chance. Wir sehen in der Entwicklung von vielen klein- und mittelständischen Betrieben einen starken Aufwärtstrend. Jetzt gilt es, diese Chancen zu nutzen“ so Magg­i. BNI-Mitglied Manuel Diwosch beschäftigt acht Vollzeitkräfte im Marketing. Laut ihm konnten gerade die Klein- und Mittelunternehmer trotz der Krise Arbeitsplätze erhalten. „Leider waren die Kleinen, die vor allem in Tirol das Fundament der Wirtschaft ausmachen, bei den Hilfsmaßnahmen nicht erstgereiht.“