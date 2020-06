Fünf Volksbegehren starten am 22. Juni

Am 22. Juni startet in Österreich die Eintragungsfrist für fünf Volksbegehren. Dabei handelt es sich um „Asyl europagerecht umsetzen“, „EURATOM-Ausstieg Österreichs“, „Smoke - JA“, „Smoke - NEIN“ und um das „Klimavolksbegehren“. Unterschrieben werden kann eine Woche lang bis 29 Juni.

Zur Einleitung wurden für die fünf Volksbegehren bereits mehr als die nötigen 8.400 Unterstützungserklärungen gesammelt, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Unterstützungserklärungen aus dieser Phase werden angerechnet, eine nochmalige Unterschrift ist daher nicht möglich. Wer bisher nicht unterschrieben hat, kann die Volksbegehren von 22. bis 29. Juni unterstützen - entweder online mit Handy-Signatur bzw. mit der (auslaufenden) Bürgerkarte oder in einem Eintragungslokal in jeder beliebigen Gemeinde.