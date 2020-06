Brand auf französischem Atom-U-Boot ausgebrochen

An Bord eines französischen Atom-U-Boots im Hafen von Toulon ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand auf der „Perle“ sei unter Kontrolle und der austretende Rauch sei nicht radioaktiv, teilten die Behörden mit. Es sei niemand verletzt worden. Das Boot befinde sich zur Reparatur im Trockendock, an Bord seien weder nukleares Material noch Kernwaffen.