Trump verteidigt Würgegriffe nur in Ausnahmesituationen

Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat US-Präsident Donald Trump die umstrittene Polizeimethode des Würgegriffes in Ausnahmesituationen verteidigt. „Was soll man dann tun, loslassen und sagen: „Lass uns noch einmal von vorne anfangen, ich darf dich nicht in einem Würgegriff halten?“, sagte Trump gegenüber dem TV-Sender Fox News.

Trump bejahte, ob er gleichzeitig der Präsident für Recht und Ordnung und der „Chef-Tröster“ sein könne. „Wenn du weich und schwach bist, bist du am Ende nicht mitfühlend“, sagte Trump. „Härte ist manchmal am mitfühlendsten.“ Andernfalls käme es zu gefährlichen Situationen, in denen Menschen schwer verletzt würden.

„Ich denke, der Recht-und-Ordnung-Präsident kann verhindern, dass es je zu einer Situation wie in Seattle kommt“, sagte Trump. In der Großstadt an der Westküste der USA haben Demonstranten eine „Autonome Zone“ eingerichtet, zu der die Polizei keinen Zutritt hat. Trump bezeichnete die Demonstranten in Tweets bereits als „Anarchisten“ und „Terroristen“, die die Kontrolle übernommen hätten, und drohte, dass seine Regierung Maßnahmen dagegen ergreifen könnte, wenn Gouverneur Jay Inslee und Bürgermeisterin Jenny Durkan nicht handelten.