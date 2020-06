Frankreich dankt Österreich für Hilfe bei Patienten

Bei einem Treffen mit Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat sich die französische EU-Staatssekretärin Amelie de Montchalin am Freitag in Salzburg bei Österreich für die Aufnahme von drei französischen Corona-Intensivpatienten im Landesklinikum Salzburg bedankt. Die drei Patienten sind mittlerweile genesen und zurück in Frankreich.

„Kein starkes Österreich oder Frankreich ohne ein starkes Europa“, schrieb Montchain nach dem Treffen auf Twitter. Gleichzeitig warnte sie, dass es neben der Coronakrise auch eine Wirtschaftskrise gebe. „Wir müssen in der Lage sein, unsere Arbeitsplätze zu sichern. Wir müssen in der Lage sein, unsere Volkswirtschaften wiederzubeleben (...) und in die Zukunft zu investieren“, so die französische EU-Staatssekretärin.