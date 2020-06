Polen öffnet am Samstag Grenzen für Reisende aus EU-Staaten

Polen öffnet am Samstag seine Grenzen für Reisende aus EU-Staaten wieder. Für Nicht-EU-Staaten gilt die Regelung vorerst nicht, weil nach Ansicht der Regierung in einigen Staaten insbesondere in Lateinamerika und Nordamerika die Lage immer noch besorgniserregend ist.

Bei der Einreise aus der polnischen Region Schlesien nach Tschechien ist aber weiterhin ein negativer Covid-19-Test oder eine Quarantäne verpflichtend. Ohne Test müssen Tschechen, aber auch Ausländer, die auch nach dem 15. Juni über die schlesische Grenze nach Mähren einreisen, zwei Wochen in Quarantäne, teilte das tschechische Gesundheitsministerium am Freitagabend mit.

In Polen haben sich bisher nach Angaben der Johns Hopkins Universität mehr als 28.500 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, 1.222 Menschen starben an den Folgen der Infektion. Warschau hatte relativ früh Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie verhängt. Zuletzt traten zahlreiche Fälle in Kohlegruben in Schlesien auf. Polen hatte Ende Mai mit der Lockerung seiner Corona-Restriktionen begonnen.