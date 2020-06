Finanzvermögen auf wenige Österreicher konzentriert

Knapp 47.000 Dollar-Millionäre (880.000 Euro) zählt BCG in Österreich, sie halten 55 Prozent der Finanzvermögen. Auch weltweit halten die Millionäre mehr als die Hälfte aller Finanzvermögen. Gemessen werden Finanzvermögen der erwachsenen Bevölkerung in Dollar ohne Immobilien und Wertsachen.

Zwischen 1999 und 2019 haben sich die Finanzvermögen in Österreich von den Ärmsten zu den Reichsten verschoben. Hielten die ersteren 1999 noch 43 Prozent, so sind es jetzt nur noch 36 Prozent, während der Anteil der Reichsten im gleichen Zeitraum von 28 auf 33 Prozent gestiegen ist.

Auch die Aufteilung der Finanzvermögen auf verschiedene Anlageformen unterscheidet sich in Österreich vom Rest Europas: Die Österreicher haben nur ein Fünftel ihrer Finanzvermögen in Lebensversicherungen und Pensionsvorsorgen investiert – im Schnitt Westeuropas sind es zwei Fünftel. Dafür halten die Österreicher 41 Prozent des Privatvermögens in Spareinlagen oder Bargeld, um rund elf Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt in Westeuropa.