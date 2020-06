Intersport Okay oder Kastner & Öhler: Handel investiert kräftig in Tirol

Innsbruck – Trotz Corona-Krise und Wirtschaftseinbußen in Milliardenhöhe wird derzeit kräftig in den Tiroler Handel investiert. Erst kürzlich hat die Wintersport Tirol Handels GmbH der Tiroler Unternehmerfamilie Klier die Filiale des britischen Sport-Discounters Sports Direct neben dem Einkaufszentrum Dez in Innsbruck übernommen. Im Herbst wird dort Intersport eine weitere Intersport-Okay-Filiale eröffnen.

Bis 2014 befand sich auf dem Standort bereits eine Intersport-Filiale der in die Pleite geschlitterten Kette Eybl. Dieser und andere Standorte wurden darauf von Sports Direct übernommen. Nun hat sich Klier nach der Übernahme der Filiale im Einkaufszentrum Cyta in Völs einen weiteren Standort des britischen Discounters unter den Nagel gerissen.

Weiter in der Warteschleife befindet sich indes die geplante Wiederbelebung des ehemaligen Leiner-Gebäudes in der Innsbrucker Rossau durch den Tiroler Modehändler Feucht. Die Familie Feucht hat, wie berichtet, das ehemalige Leiner-Gebäude von René Benko gekauft. Feucht will dort Lager, Logistik und Verwaltung zusammenziehen und einen Flagship-Store eröffnen. Zudem sollen ein Optiker, eine Parfümerie, ein Sporthändler oder ein Schuster angesiedelt werden. Seit knapp einem Jahr scheitert das Projekt an der Widmung. Die Unternehmerfamilie wollte sich gegenüber der TT nicht zum aktuellen Stand des Projektes äußern.