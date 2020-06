Mehrheit in Österreich hält Korruption für weit verbreitet

Brüssel, Wien –Eine Mehrheit von 58 Prozent der Österreicher hält Korruption im eigenen Land für weit verbreitet. Damit liegt Österreich in der Wahrnehmung von Korruption allerdings unter dem EU-Durchschnitt von 71 Prozent, wie aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage hervorgeht. Als weit verbreitet wird Korruption vor allem in Kroatien (97 Prozent), Zypern und Griechenland (jeweils 95 Prozent) gesehen.

Auch in Deutschland hält eine Mehrheit von 53 Prozent der Befragten die Bestechlichkeit für weit verbreitet. Nur in den Niederlanden, in Luxemburg, Schweden, Dänemark und Finnland glaubt eine Minderheit, dass Korruption in ihrem Land häufig vorkomme. 22 Prozent der Befragten in Österreich erklärten, sie seien persönlich im Alltagsleben von Korruption betroffen.