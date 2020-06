Etwa 100 Betreuerinnen kamen in der Krise mit dem Zug nach Tirol

Innsbruck – „Rund 100 Betreuerinnen konnten während der Einreisesperre mit dem Zug nach Wien und dann nach Tirol gebracht werden und so ihre Kolleginnen ablösen“, bilanziert Bernhard Moritz, Fachgruppenobmann der Personenbetreuer in der Wirtschaftskammer Tirol. „Das Glück war, dass im Gegensatz zur Situation bei den Erntehelfern niemand positiv auf Covid-19 getestet wurde.“ Seit zwei Wochen wird die An- und Abreise wieder von den Agenturen abgewickelt. In der Wirtschaftskammer macht man sich indes Gedanken, wie künftig Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Hier gilt: Nach der Krise ist vor der Krise. Eine Verbesserung ist schon vor zwei Jahren erfolgt. Die Agenturen können sich einer freiwilligen Zertifizierung unterziehen, nach der sie ein Gütesiegel erhalten.