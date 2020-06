Neustart nach der Krise: „Richtige Zeit für Bergsport“

Sölden – „Wir alle sind in den vergangenen Wochen stark gebremst worden. Die Tiroler Bergsportführer sehen jedoch zuversichtlich nach vorne. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um an der Seite eines Tiroler Bergsportführers wieder in die Natur zu ziehen, um den Gedanken und der Seele stressfrei freien Lauf zu lassen“, fasst der Präsident des Tiroler Bergsportführerverbandes, Rainer Gstrein, seine Überlegungen zusammen.

Er lädt dazu ein, die schönsten Wege und Anstiege abseits des Dauersiedlungsraums – schlicht die Natur, die sich nicht verändert hat – wieder aufzusuchen. „Sie sind so schön, wie sie immer waren, und den Tiroler Bergsportführern so vertraut wie eh und je. Ein Urlaub in Tirols Bergen an der Seite eines dieser Experten, ist der Einstieg in eine neue Art des Urlaubs für die ganze Familie und jetzt genau das Richtige“, befindet Gstrein.