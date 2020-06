Neue alte Reisefreiheit: Der erste Caffè schmeckt noch nicht nach Stau

Von Thomas Böhm

Brenner – Viva Italia! Am Weg in den Süden schmeckt der erste Caffè nach der Brennergrenze immer noch am besten. Absolut staufrei ist man gestern von Tirol aus, zügig vorbei an der Mautstelle Schönberg und mehreren Baustellen, zu den ersten Autobahnraststätten in Südtirol gelangt. Ein Cappuccino und ein Marmeladen-Brioche, beides köstlich, 2,90 Euro. So fängt Italien an!

Ein paar Tage an den Gardasee fahren Werner und Lucia aus Günzburg (Bayern), sie genießen ihren Caffè am Rastplatz Trens, die Heimreise am Montag sorgt sie nicht. „In einem normalen Jahr wären wir heuer schon zweimal am Gardasee gewesen.“ Nach den strengen Corona-Reise­beschränkungen halbwegs normal soll es ja ab kommenden Dienstag, 24 Uhr, wieder werden.

Italien-Reisende aus Günzburg (D) © Böhm Thomas

Zumindest bei den Bar-Sitten müssen sich Italienreisende aber umstellen: „al banco“, also am Tresen zu trinken, ist derzeit tabu: „Die Leute haben wenig Verständnis dafür, dass sie Getränke und Speisen vor der Tür konsumieren müssen“, bedauert Barista Johann Erlacher an der Raststation Plose, wo er seit 40 Jahren arbeitet. Schon seit vorigem Donnerstag konnte er mehr Gäste bewirten: Alles Deutsche, Österreicher seien nur zwei, drei dabei gewesen.

Plexi-Sperre statt „al banco“: Johann Erlacher an der Raststation Plose West © Böhm Thomas

„Ab Dienstag werden wir sehen, wie’s weitergeht mit dem Tourismus in Italien. Das wird sehr langsam angehen!“ Corona-­Sorgen bleiben: „Italien ist nach wie vor problematisch, und auch in Bayern hatten sie wieder 400 Fälle. Wenn sich alle an die Maßnahmen halten, wird es irgendwann wieder einmal funktionieren“, ist Erlache­r zuversichtlich und schiebt noch einen Caffè unter der Plexi-Wand am Tresen durch.

Dass die staufreie Fahrt Richtung Süden trügerisch war, merkt man bei der Heimfahrt in den Norden: „Zwangsausfahrt Pontigl“ steht da, und schon wird man als Reisender (Ausnahm­e Schwerverkehr) von der Autobahn A22 auf die Landstraße SS12 geschickt. Und stoppt sehr bald beim Rückstau, neun Kilometer vor der Grenze. Bis dorthin wird es eine Stunde dauern.

Sie war zornig, lacht aber schon wieder: Brigitte Plattner in Brenner. © Böhm Thomas

„Wie zornig wir sind, wollt ihr das von uns hören?“, fragt Brigitte Plattner. Sie ist Verkäuferin für Sportmoden in Brenner. Das sonst geschäftige Pass-Dorf ist seit Monaten von seinen Kunden abgeriegelt: Die Österreicher schrecken 14 Tage Quarantäne ab, die Südtiroler der Grenz-Rückstau, der den ganzen Ort lähmt: Zum Einkaufen steigt niemand aus, fast alle Geschäfte haben zu, immerhin ein paar der Gaststätten sind offen, „man muss ja auch einmal etwas Essen oder einen Kaffee trinken“.

„Jetzt hoffen wir auf Dienstag, wir freuen uns, wir wollen ja arbeiten“, lacht die Sterzingerin Plattner schon wieder.

Der Verkehr auf den restlichen 500 Metern bis zur österreichischen Grenze scheint flüssiger geworden zu sein: Zwischendurch stellen die Kontrollorgane offenbar auf Stichproben um und winken – bis auf österreichische Kennzeichen – die staugequälte Autoschlange erbarmend durch.

Den ersten Kaffee auf Nordtiroler Seite genießt eine Gruppe Motorradfahrer aus Schongau (Bayern) an Stehtischen der Shell-Tankstelle, auf Rückreise vom heuer ersten Italienausflug. „Traditionell sind wir sonst immer schon zu Ostern unten.“ Eigentlich dürften sie in Österreich ja nicht absteigen, „aber hier ist ja noch nicht wirklich Öster­reich – oder?“