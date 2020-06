Keine Hinweise zur Mutter nach Babyleichen-Fund in Freistadt

Nachdem ein Spaziergänger am Freitagabend in Freistadt im Pregartenteich eine Babyleiche entdeckt hat, lief am Samstag die Fahndung nach der Kindesmutter auf Hochtouren. „Bisher gibt es noch keine Hinweise“, sagte am Nachmittag ein Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich auf Anfrage der APA. „Die Mutter wurde noch nicht gefunden.“