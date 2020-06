Wanderer bei 150-Meter-Absturz im Pinzgau tödlich verletzt

Ein 65-jähriger Wanderer ist heute, Samstag, am Vormittag am Brandkogel in Saalfelden im Pinzgau tödlich verunglückt. Laut Polizei stieg der Mann aus der Steiermark wenige Meter unterhalb des Gipfels auf einen Stein und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte rund 150 Meter durch felsdurchsetztes Grasgelände ab.