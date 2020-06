Londons Bürgermeister warnt vor Zusammenstößen vor Statuen

Diese sind bei den Protestveranstaltungen nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA verstärkt in den Fokus gerückt. Khan sagte dem BBC-Hörfunk, ihm lägen Informationen vor, dass rechtsextreme Gruppen nach London kommen wollten, um diese Statuen zu schützen. Dort drohten daher gewaltsame Auseinandersetzungen.

Auch die Londoner Polizei warnte die Bürger vor einer Teilnahme - vor allem im Hinblick auf die Corona-Beschränkungen. Wer dennoch demonstrieren gehe, müsse sich an die Auflagen halten und etwa in abgetrennten Bereichen bleiben oder den Demo-Ort bis 18.00 Uhr (MESZ) wieder verlassen.

In Australien gingen am Samstag trotz Warnungen wegen der Coronavirus-Pandemie landesweit Tausende Menschen gegen Rassismus auf die Straße. Die größte Demonstration fand in Perth in Westaustralien statt, wo sich mehrere tausend Menschen in einem Park versammelten und Schilder mit der Aufschrift „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen) zeigten sowie die Flagge der australischen Ureinwohner - der Aborigines - schwenkten.