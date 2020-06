Deutlich mehr Covid-Tote im April in Russland als angegeben

In Russland sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden im April mehr als doppelt so viele Menschen infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben wie bisher angegeben. Die Gesundheitsbehörde Rosstat teilte am Samstag mit, im April seien 2.712 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben. Bisher hatten die Behörden die Zahl mit 1.152 angegeben.

Mit der Neuregelung folgt Russland den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zuvor hatte es bereits Kritik an den russischen Behörden gegeben. Die relativ niedrige Opferzahl wurde in Zweifel gezogen, den Behörden wurde vorgeworfen, zu niedrige Zahlen anzugeben. Die Zahl der Corona-Infektionen liegt in Russland bei insgesamt rund 520.000 mit rund 8.700 Neuinfektionen am Samstag.