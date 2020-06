Zusammenstöße bei Anti-Rassimus-Demonstration in London

Die Tötung des Afroamerikaners George Floyd vor knapp drei Wochen bei einem Polizeieinsatz in den USA hat weltweit eine Protestwelle gegen Rassismus losgelöst. In Großbritannien gerieten dabei historische Persönlichkeiten ins Visier, die für die koloniale Vergangenheit des Königreichs stehen. So wurden zuletzt Denkmäler attackiert und als Konsequenz mit Brettern vernagelt.

Auf dem Parliament Square versammelten sich Hunderte von Menschen in Fußballtrikots, die „England, England“ riefen und sich als Patrioten bezeichneten. Sie bewachten dort das Londoner Kenotaph, ein Denkmal zu Ehren der in der Fremde gefallenen Soldaten. „Meine Kultur wird angegriffen“, sagte der Demonstrant David Allen. „Warum sollte Churchill zugebrettert werden? Warum wird das Kenotaph angegriffen? Das ist nicht in Ordnung.“

Unterdessen wird in den Vereinigten Staaten der Fall eines durch Polizisten erschossenen Afroamerikaners untersucht. Das Kriminalamt GBI des Staates Georgia stellte den Fall vom Freitagabend (Ortszeit) so dar: Die Polizei sei zu einem Schnellrestaurant gerufen worden, in dessen Autoschlange ein Mann in einem Wagen eingeschlafen war. Andere Fahrzeuge hätten an ihm vorbei fahren müssen. In der Folge habe der 27-jährige Mann, der in dem Auto saß, einen durchgeführten Nüchternheitstest nicht bestanden und sollte in Gewahrsam genommen werden.