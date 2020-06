Lawrow und Schoigu kommen in die Türkei

Russlands Außen- und Verteidigungsminister, Sergej Lawrow und Sergej Schoigu, werden am Sonntag zu Gesprächen unter anderem über den Libyen-Konflikt in der Türkei erwartet. Das Treffen sei von Kremlchef Wladimir Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vereinbart worden, teilte das türkische Außenministerium am Samstag mit.