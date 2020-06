Thiem zum Auftakt der Adria Tour mit zwei Siegen

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat bei der Adria Tour auch sein zweites Match gewonnen. Er setzte sich am Samstagabend bei vollem Stadion gegen den Serben Dusan Lajovic mit 1:4,4:1,4:3(6) durch und führt die Tabelle der Gruppe B an. Am Sonntag geht es zunächst gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow. Am Nachmittag hatte er hingegen nicht die erhoffte Spielpraxis erhalten.