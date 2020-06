Thiem zum Auftakt der Adria Tour mit zwei Siegen

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist mit zwei Siegen in die mit „Charity-Faktor“ versehene Adria Tour in Belgrad gestartet. Beim Auftaktmatch musste sein Gegner Damir Dzumhur beim Stand von 2:0 für Thiem aufgeben, schon nach zwei gespielten Punkten war der Bosnier am rechten Oberschenkel behandelt worden. Am Abend besiegte der Weltranglistendritte den Serben Dusan Lajovic mit 1:4,4:1,4:3(6).