Stallgebäude brannte im Pinzgau: Urlauber evakuiert

In Stuhlfelden im Pinzgau ist am Samstanachmittag ein Stall eines Bauernhofes völlig niedergebrannt. Zu dem Anwesen gehörten auch zwei Appartements, die von insgesamt 16 Urlaubern bewohnt waren. Sie wurden evakuiert. Die Touristen wurden in einem nahegelegenen Hotel untergebracht, informierte die Landespolizeidirektion Salzburg. Verletzt wurde niemand.