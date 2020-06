Bergsteiger in Niederösterreich von Hubschrauber gerettet

Zwei Alpinisten sind am Samstag im Bezirk Neunkirchen in eine Notlage geraten und mussten von einem Hubschrauber geborgen werden, berichtete die Polizei. Ein 28-jähriger Wanderer war am Vormittag auf dem Pittentaler Klettersteig 15 Meter einen Abhang in wegloses Gelände hinuntergerutscht. Da er weder hinauf noch absteigen konnte, setzte er einen Notruf ab.