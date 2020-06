Beethovens Klavierkonzerte: Vom Sturm und Drang zur Größe

Innsbruck – Digital statt live ist eine Möglichkeit, aber keine Lösung im Musikfeld, lehrt die Corona-Krise, und so gehen die Wogen hoch zwischen Künstlern und Veranstaltern, um entweder der labilen Situation angepasst, in abgespeckter Form noch heuer zu retten, was möglich scheint, oder Geplantes zu verschieben. So radikal wie der deutschen Beethoven Jubiläums GmbH (BTHVN 2020), die übers Land verteilt mit einem Budget von 30 Mio. Euro und rund 300 Veranstaltungen den großen Sohn feiern wollte und nun das Jubiläum eben um 250 Tage bis September 2021 verlängert, kann das nicht überall gelingen.

Braucht es noch Gesamtaufnahmen von Ludwig van Beethovens 32 Klaviersonaten? Dieser Kosmos ist nicht auszuschöpfen. Muss Beethovens 5. Klavierkonzert nach rund 200 Einspielungen eine weitere folgen? Unbedingt, wenn sie so erhellend, fesselnd, farbig sich präsentiert wie die neue CD von Kristian Bezuidenhout und dem Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Pablo Heras-Casado. Mit dem 5. kombiniert ist Beethovens 2. Klavierkonzert, was bei diesem konträren Zugriff die spannende Entwicklung vom noch Mozartnahen, Dialogischen, Frühen zum Großen, symphonisch Geprägten, Späteren offenlegt. Die Veröffentlichung der restlichen drei Konzerte wird folgen. Bezuidenhout wählte den Nachbau eines Instrumentes von Conrad Graf (ein prachtvolles Original stünde im Ferdinandeum).

Das Freiburger Orchester ist unter Heras-Casado entscheidender Partner in dieser ungemein lebendigen, frischen Interpretation, in der Bezuidenhouts Spiel trotz hörbarer Durchdachtheit und ohne jemals auszuufern so spontan, sprudelnd, locker und ideenreich fließt, als sei der Komponist selbst am Flügel. Er entlockt dem Hammerklavier Sturm und Drang-Akzente und muntere Verzierungen, im B-Dur-Konzert auch rechten Humor, ohne in Salonnähe zu geraten. Dazu hochmusikantisch Beethovens reife Größe und Einfallsreichtum, atemraubende Übergänge und eine strömende Innigkeit, zu der der Graf-Flügel mit seiner Poesie besonders befähigt ist. Weiträumig und festlich kann diese Musik daherkommen, und bleibt doch immer natürlich. (u.st.)