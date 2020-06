Gurgiser zu Transit nach Coronakrise: „Kein Zurück zum Wahnsinn“

Trotz allem ging aber auch der Lkw-Transitverkehr zurück. So wurden auf der Brennerautobahn zeitweise bis zu 30 Prozent weniger Lkw gezählt als üblich. Das lag aber auch daran, dass aufgrund stillstehender Produktionen weniger Waren transportiert werden mussten. Noch zum Jahreswechsel musste Tirol ein trauriges Allzeithoch an Transitfahrten am Brenner (2,469 Millionen Fahrten im Jahr 2019) beklagen.