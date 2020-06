„Sehnsucht“: Stationentheater im Bronski & Grünberg

Es geht wieder los. Endlich. „Sehnsucht - nach allen möglichen Sachen“ hieß am Samstag der erste Abend, für den das kleinen „Bronski & Grünberg“-Theater in Wien-Alsergrund nach dem Lockdown wieder seine Türen öffnete. Sehnsucht nach Theater, nach Show, nach Bühnenerlebnissen zählt definitiv dazu. Daraus wurde ein kleiner, charmanter Abend, der nichts weiter sein will als ein Lebenszeichen.