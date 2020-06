Einjähriger in Wien von Kleinlaster angefahren und verletzt

Ein Einjähriger ist am späten Samstagnachmittag in einem Innenhof einer Wohnanlage in Wien-Simmering von einem Kleinlaster angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind kam laut Polizei unter dem Fahrzeug zu liegen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf einen Bruch des Vorderfußes in ein Krankenhaus gebracht.