Tex Rubinowitz in Innsbruck: Rückkehr in die dritte Dimension

Mit Philipp Quehenberger begehen Sie am Donnerstag und Freitag den performativen Neustart von p.m.k und theater praesent. Was darf man von „Mit Aspirin düngt man keine Radieschen“ erwarten?

Tex Rubinowitz: Als Band Mäuse sind wir in der Zusammensetzung ziemlich ungebunden. Manchmal sind wir zu viert, manchmal trete ich allein auf. Diesmal sind wir zu zweit: Philipp am Keyboard und ich als Vortragender. Obwohl ich kein Freund von Proben bin, haben wir den Auftritt geprobt, um zu sehen, was wir machen können. Wir wollen etwas erzeugen. Etwas Komisches, nichts Wohlgefälliges, etwas Bedrohliches, eine Mischung aus Lesung und unheimlicher Loungemusik. Philipp kann das sehr gut. Er hat das früher auch für „Willkommen Österreich“ gemacht. Ganz am Anfang. Das ursprüngliche Konzept der Sendung waren Ängste – und Philipp hat unheimliche Klangkulissen erschaffen. Nach zehn Folgen wurde er wieder rausgeschmissen und diese pseudorussische Polka-Musik eingeführt.

Inhaltlich spannen Sie den Bogen vom Song Contest (ESC) bis Henrik Ibsen.

Rubinowitz: Der Abend soll nicht vordergründig witzig werden. Witz erschöpft sich und engt ein. Ich weiß von Max Goldt, der sehr witzig sein kann, dass er daran leidet, wenn die Leute vorauseilend lachen. Die kommen und glauben, das ist ein Witzabend. Es ist leicht, den Leuten das zu geben, was sie erwarten. Aber ich habe auch andere Interessen. Mich interessiert das Schicksal von Thomas Forstner, der, zwei Jahre nachdem er 1989 beim Song Contest sehr guter Fünfter wurde, noch einmal angetreten ist und mit „­Venedig im Regen“ unterging. Was danach passierte, ist ein Drama. Ganz egal, wie man das Lied findet.

Ich finde es ganz okay.

Rubinowitz: Ich auch, aber der Auftritt war unglücklich. Er sang in Rom über Venedig und dann regnete es auch noch. Forstner wurde nicht für das Lied verspottet. Sondern für sein Versagen. Das ist schon sehr österreichisch: erst hochjubeln und dann gnadenlos niedermachen. Forstner wurde zerstört, weil er beim Song Contest null Punkte erhielt. Diese Tragik interessiert mich.

Sie beobachten den Song Contest seit Jahren – und beharren darauf, dass es dabei nicht um Musik geht.

Rubinowitz: Es geht vor allem darum, jedes Jahr im Mai ein großes Fest zu machen. Ein schrilles Fest, theatralisch, bunt. Dafür werden diese Lieder gemacht. Auch der Siegersong ist danach vergessen. Bis 1980 vielleicht hatten die Sieger manchmal ein Nachleben, ABBA zum Beispiel. Aber seither verschwinden die Lieder. Sie sind Musik für einen Abend. Solche Überlegungen will ich auf der Bühne anstellen, kleine volksbildnerische Vorträge, wenn man so will.

Das heißt, gelesen wird bei Ihrer Lesung auch nicht?

Rubinowitz: Die meisten Autoren können nicht gut lesen. Da nehm’ ich mich gar nicht aus. Autoren sind keine Schauspieler. Aber sie versuchen, Schauspieler zu imitieren. Und das geht fast immer schief. Das sieht man auch beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Und wenn mal jemand gut liest, wie der große Darsteller und großartige Selbstdarsteller Joachim Meyerhoff beim Wettbewerb 2013, erdrückt die Theatralik den Text. Das wirkt dann wie ein brillanter Vortrag, aber die Brillanz führt von dem weg, um was es wirklich geht.

Der Bachmann-Wettbewerb findet heuer ab Donnerstag virtuell statt.

Rubinowitz: Das Drumherum wird fehlen, das Physische. Lesungen und Konzerte leben davon, dass sie in 3D sind. Selbst wenn man den Wettbewerb im Fernsehen verfolgt, gibt es dieses Rascheln und Räuspern im Raum, das Sich-ins-Wort-Fallen der Jury, das Gerangel. Das, befürchte ich, wird heuer anders sein, steriler. Doppeltes 2D, wie Videokonferenzen, in denen nie etwas weitergeht. Aber es geht heuer nicht anders und daher wird es schon irgendwie gehen. Aber es bleibt ein Kompromiss, ein Geisterspiel.

Auch Sie haben ein Corona-Tagebuch geschrieben.

Rubinowitz: Ja, aber ich mache mir da nichts vor. Das will niemand mehr lesen. Es gab ja sehr schnell sehr viel solche Sachen: Online-Konzerte, Online-Lesungen, Tagebücher. Aber auch da fehlt die dritte Dimension.

Wie haben Sie die vergangenen Monate empfunden?

Rubinowitz: Es wurde gesagt, wir hätten jetzt Zeit, um Bücher zu lesen oder Kinder zu zeugen. Aber das glaub’ ich nicht. Ich glaube nicht, dass in dieser Zeit so viel Hedonismus möglich war. Diese Auszeit war keine geschenkte Zeit. Wir waren alle zu gebannt von der Situation, haben auf Zahlen geschaut, Und das hat viele, auch mich, erschöpft. Es ist ja auch eine erdrückende Erfahrung. Wir sehen, was in der Welt passiert, sehen Brasilien oder Bangladesch, wo die Situation zum Desaster wird. Man muss ein Herz aus Stein haben, wenn einen das in unserer vergleichsweise seligen Region nicht mitnimmt. Der unsichtbare Feind hat die Leute wahnsinnig entzündlich gemacht. Wir saßen wie das Kaninchen vor der Schlange. Beißt sie uns? Verschlingt sie uns? Wie soll es weitergehen? Vielleicht ist das Konzert ein Versuch, rauszukommen und die Starre trotzdem ­mitzunehmen: Seid euch nicht zu sicher, es kann jederzeit wieder was ausbrechen.

Was glauben Sie, werden wir von diesen seltsamen Wochen mitnehmen?

Rubinowitz: Ich fürchte, dass die Leute unvorsichtig werden, dass sie schnell vergessen wollen – und das ist ja auch ihr gutes Recht. Sie haben gelitten, hatten Angst und wollen, dass es wieder weitergeht. Negative Erfahrungen verdrängt man. Erinnern will man sich an das Schöne. Deshalb bringt man inzwischen auch die Tage und Monate durcheinander. Als die Lokale in Wien wieder aufgemacht haben, hat man sich zunächst vielleicht etwas vorsichtig und misstrauisch angenähert, aber sobald Alkohol, Frohsinn und Hedonismus ins Spiel kommen, setzt das Vergessen ein. Die Masken fallen. Oder rutschen unters Kinn. Vielleicht erinnern wir uns künftig an eine hochentzündliche Zeit. Vielleicht wollen wir das alles aber so schnell wie möglich vergessen. Hoffentlich gibt es in manchen Bereichen ein Umdenken: Vielleicht werden die Kreuzfahrtschiffe als reine Dreckschleudern, die sie nun mal sind, verschrottet. Wahrscheinlich werden Kreuzfahrten aber einfach wieder teurer und es finden sich genug Leute, die sich für viel Geld auf Dreckschleudern durch die Welt gondeln lassen wollen. Ich hoffe, dass es zu einem Umdenken kommt, glaube aber nicht daran.